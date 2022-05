(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Prosegue il consistentedeidinelleitaliane. I, in base ai dati del report del ministero della Giustizia aggiornati a ieri, sono 302 (di cui 7 nuovi giunti) su un totale di 54.032 presenze, mentre sono 606 itra i 36.939 poliziotti in servizio. La scorsa settimana erano 420 tra ie 828 tra gli. Tra i, 300 sono asintomatici e 2 sono ricoverati in ospedale. Tra i poliziotti 594 sono asintomatici in isolamento domiciliare e 12 sono ricoverati in caserma. Sono infine 71 itra le 4.021 unità del personale dell’amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare. Va ...

Advertising

StraNotizie : Carceri, ancora in calo casi covid: positivi 302 detenuti e 606 agenti - stefaniafreddie : E dopo aver sentito Gratteri dire che il governo Draghi ha appena finanziato le camere dell'amore nelle carceri,mi… - gabrillasarti2 : RT @GinaDi15: @LiaQuartapelle @navalny E nel frattempo vietate le manifestazioni di Casapound. E Fiore e i suoi amici sono ancora nelle ca… - GinaDi15 : @LiaQuartapelle @navalny E nel frattempo vietate le manifestazioni di Casapound. E Fiore e i suoi amici sono ancora nelle carceri italiane? - Bussola87234007 : @BeneWalter @bordoni_russia Purtroppo la spada di Brenno vale ancora più della giustizia. Se così non fosse ci dovr… -

Adnkronos

Prosegue il consistente calo dei casi di covid nelleitaliane. I detenuti positivi, in base ai dati del report del ministero della Giustizia aggiornati a ieri, sono 302 (di cui 7 nuovi giunti) su un totale di 54.032 presenze, mentre sono 606 i ...... come abbiamo visto, sia anche aumentato il numero delle condanne - in Zambia, in Nigeria, dovesi trova sotto minaccia di morte il 52% delle 5.843 persone in attesa di sentenza nelle... Carceri, ancora in calo casi covid: positivi 302 detenuti e 606 agenti (Adnkronos) - Prosegue il consistente calo dei casi di covid nelle carceri italiane. I detenuti positivi, in base ai dati del report del ministero della Giustizia aggiornati a ieri, sono 302 (di cui 7 ...È necessaria una dotazione di almeno 50 o 60 milioni di euro l’anno, per sostenere queste preziose attività culturali per il “welfare”.