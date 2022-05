Calcio: Mourinho nella storia, secondo tecnico a vincere 5 titoli europei, primo con la Conference (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Il tecnico della Roma José Mourinho è sempre più nella storia. Il portoghese ha vinto l'ennesimo trofeo della sua carriera, arricchendo ancor di più la sua bacheca, è il quinto trofeo europeo. Grazie al successo ottenuto in finale di Conference League contro il Feyenoord per 1-0, lo Special One è il secondo allenatore capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni. L'allenatore portoghese ha infatti portato a casa 1 Uefa Europa Conference League, 2 Champions League e 2 Coppa Uefa/Europa League ed è il primo ed unico tecnico a vincere i tre trofei Uefa attuali. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Ildella Roma Joséè sempre più. Il portoghese ha vinto l'ennesimo trofeo della sua carriera, arricchendo ancor di più la sua bacheca, è il quinto trofeo europeo. Grazie al successo ottenuto in finale diLeague contro il Feyenoord per 1-0, lo Special One è ilallenatore capace dicinque grandidopo Giovanni Trapattoni. L'allenatore portoghese ha infatti portato a casa 1 Uefa EuropaLeague, 2 Champions League e 2 Coppa Uefa/Europa League ed è iled unicoi tre trofei Uefa attuali.

Advertising

gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - gippu1 : #RomaFeyenoord José #Mourinho è uno dei tre allenatori della storia del calcio ad aver vinto 4 finali di Coppe Euro… - federicocasotti : Primo e per ora unico allenatore nella storia del calcio ad avere vinto Champions, Europa e Conference League. Cred… - SportRepubblica : Mourinho in lacrime: 'Abbiamo scritto la storia della Roma' - sportli26181512 : Roma, Tiago Pinto: 'La Conference non sarà l'ultimo trofeo': Le parole del general manager giallorosso dopo il trio… -