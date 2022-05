Brignano Gera d’Adda | evita una moto e finisce fuori strada con l’auto | ferito un 50enne

(Di mercoledì 25 maggio 2022) I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Treviglio sono intervenuti per un incidentele aintorno alle 19.30 di mercoledì 25 maggio. Un’automobilista è uscitoperre unaabbattendo i paletti divisori della pista ciclabile.si è poi ribaltata poi tra la ciclabile e l’aiuola che la divide dalle case. Fortunatamente si registra un solo, un, che è trasportato all’ospedale di Treviglio in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio e la Croce Rossa.

