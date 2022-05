Blanco e la mano della fan al concerto per Radio Italia «È una molestia» | «No | è normale»

mrfrancescato : RT @RaiNews: “Ho appena visto il video della tipa che mette la mano sulle parti intime di Blanco durante il concerto e sono davvero allibit… - CateCollovati : La mano sui genitali di #Blanco è quella di una schifosa senza rispetto. - crispadafora : RT @RaiNews: “Ho appena visto il video della tipa che mette la mano sulle parti intime di Blanco durante il concerto e sono davvero allibit… - RaiNews : “Ho appena visto il video della tipa che mette la mano sulle parti intime di Blanco durante il concerto e sono davv… - SUPERMSEX : MA Argomenti seri non ne abbiamo? Blanco e la mano della fan, Giulia Bongiorno: «È violenza sessuale, reato punito… -

A tal proposito è emblematico il commento di una ragazza testimone oculare che ha postato il video del fattaccio: "Ha messo lasul c...o dirovinandomi il video dove lui prende per...Ieri molti italiani compulsavano freneticamente le loro protesi digitali per commentare un video in cui ladi una ragazza indugiava sopra la patta del cantantedurante uno spettacolo in ...Se al posto di Blanco ci fosse stata una qualunque Blanca e un uomo le avesse toccato, chessò, il lato b durante un concerto, che cosa sarebbe accaduto Partiamo dai fatti: Blanco è stato palpeggiato ...Si era trattato o no di molestia Ora siamo a un passaggio ulteriore, che ci si augura definitivo: «Alla fin della licenza, io tocco» vale solo per Cyrano a duello È esistito un tempo in cui la molest ...