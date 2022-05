Biagio Izzo con il suo “Show” al Teatro Troisi

Advertising

Nuovo esilarante appuntamento al Teatro Troisi, dove, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, arriverà un beniamino del pubblico teatrale e televisivo come Biagio Izzo in scena con il suo "Show". Uno spettacolo tutto nuovo che nella sala di via Leopardi a Fuorigrotta, portata avanti con passione dal patron Pino Oliva, proporrà il meglio di un artista ... NAPOLI - Nuovo esilarante appuntamento al Teatro Troisi, dove, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, arriverà un beniamino del pubblico teatrale e televisivo come Biagio Izzo in scena con il suo "Show".