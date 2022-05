Berlinguer, Mattarella: messaggio sempre attuale per Repubblica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Enrico Berlinguer è stato "un protagnista della vita democratica del nostro paese" e della sua figura "sottolineo la tensione morale e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Enricoè stato "un protagnista della vita democratica del nostro paese" e della sua figura "sottolineo la tensione morale e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due ...

Advertising

TV7Benevento : Berlinguer: Mattarella, 'tensione morale e profondo rispetto Costituzione' - - fulviodeangeli1 : Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta… - Rolfi39 : RT @fattoquotidiano: Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta https://t.… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta https://t.… - fattoquotidiano : Mattarella all’Università di Sassari per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer: segui la diretta -