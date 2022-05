A Napoli autoarticolato perde container | panico in via Marina Borrelli | “Episodio gravissimo”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Questa mattina unin transito su viaha perso ilche trasportava creando momenti ditra i tanti automobilisti presenti. Il pesante carico si è ribaltato sull’asfalto senza colpire, fortunatamente, veicoli o persone di passaggio. Si tratta di unche, solo per un caso, non si è trasformato in tragedia”. Ne dà notizia il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio, che ha ricevuto una foto segnalazione dell’accaduto. “Ritengo indispensabile – sottolinea – verificare le cause di questo incidente chiarendo se vi siano state responsabilità o inadempienze alla base dello stesso, prendendo se del caso tutti i necessari provvedimenti nei ...

