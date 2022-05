X-Factor | il terzo giudice è Dargen D' Amico Già sicuri Ambra e Fedez

Advertising

SoSimoneeh : RT @SkyItalia: X Factor: le mani nella musica. ????? @dargendamico è il terzo giudice di #XF2022! @XFactor_Italia - ale_tommo_ : RT @team_world: Dal palco di #Sanremo2022 con la sua #DoveSiBalla al banco dei giudici di #XF2022: Dargen D’Amico è il terzo giudice della… - infoitcultura : Dargen D’Amico, terzo giudice di X Factor 2022: “Dobbiamo mettere le mani nella musica” - infoitcultura : Annunciato il terzo giudice di X Factor 2022: ecco chi è e le sue prime parole - tuttopuntotv : Annunciato il terzo giudice di X Factor 2022: ecco chi è e le sue prime parole #XFactor #XF2022 -

... con il pubblico in presenza Dargen D'Amico è uno dei nuovi giudici di "X2022". Il nome era ... Dargen D'Amico è quindi ilgiudice confermato al tavolo del talent, dopo i già annunciati ...Tutti i vincitori passati e che fine hanno fatto vai alla gallery X2022: Dargen D'Amico è ilgiudice Da Sanremo 2022 dove ha fatto ballare tutti con la sua Dove si balla , a X. ...Alcuni rumor riferiscono il probabile nome del quarto giudice di X Factor e si vocifera di una donna alla conduzione.Le ultime notizie su X Factor 2022 (su Sky e NOW a metà settembre): come partecipare alle Audition, Dargen D'Amico terzo giudice e voci di un futuro stop.