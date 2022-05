(Di martedì 24 maggio 2022) E' finita l'agonia per una stagione in Serie A divisa in due. L'ottima prima parte é stata cancellata dalla disastrosa seconda...

L'anno prossimoSerie B, come cantava la curva veneziana già contro il Bologna intonando: 'Tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato!'. E' finita l'esperienza in Serie A con tanta ...Il titolo di quelreciteva: 'Arriveremo ultimi. ' Purtroppo quella previsione si sta ... Il Venezia sta sprofondando ed orala matematica a dare l'ultimo fatidico verdetto in una ... Veneziamania: sarà de-veneziazione a cominciare da Poggi e Collauto i primi a pagare dopo Mister Zanetti