Ultime Notizie – Roma-Feyenoord, dove vedere finale Conference League in tv e streaming (Di martedì 24 maggio 2022) Domani, mercoledì 25 maggio, la finale dell'Europa Conference League tra Roma e Feyenoord. La partita si giocherà a Tirana in Albania alle 21. Sarà possibile vedere il match sia in diretta tv in chiaro su Tv8 (numero 8 del digitale terrestre) che in streaming su Dazn, Sky – sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Footbal (numero 253) – e Sky Go.

