Ultime Notizie – Brugola (Oeb): “Transizione ad auto elettrica fallirà” (Di martedì 24 maggio 2022) Il futuro della mobilità privata non è ‘full electric’ e la Transizione al motore auto solamente elettricofallirà. La politica, con i suoi slogan sul passaggio all’elettrico danneggia il settore dell’automotive e confonde i consumatori, rinviando decisioni di acquisto. Se il motore elettrico è un’opportunità per la mobilità, per ridurre le emissioni inquinanti bisognerebbe puntare sui motori ibridi e, in particolare per l’Italia, rinnovare il parco auto, fra i più vecchi d’Europa. La conversione totale all’elettrico, voluta da alcune istituzioni europee, “è una tendenza che fallirà” e un passaggio al 2035 al solo elettrico “non è fattibile in maniera così netta”, spiega all’Adnkronos Jody Brugola, presidente di Oeb, Officine Egidio Brugola, impresa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Il futuro della mobilità privata non è ‘full electric’ e laal motoresolamente elettrico. La politica, con i suoi slogan sul passaggio all’elettrico danneggia il settore dell’motive e confonde i consumatori, rinviando decisioni di acquisto. Se il motore elettrico è un’opportunità per la mobilità, per ridurre le emissioni inquinanti bisognerebbe puntare sui motori ibridi e, in particolare per l’Italia, rinnovare il parco, fra i più vecchi d’Europa. La conversione totale all’elettrico, voluta da alcune istituzioni europee, “è una tendenza che” e un passaggio al 2035 al solo elettrico “non è fattibile in maniera così netta”, spiega all’Adnkronos Jody, presidente di Oeb, Officine Egidio, impresa ...

