Ucraina: governatore Luhansk, 'aumentano attacchi a Severodonetsk, manteniamo difesa' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "A Severodonetsk si mantiene la difesa. La città è sotto il controllo del governo ucraino. I russi hanno dispiegato 25 gruppi tattici di battaglione per prendere la città. Il numero degli attacchi è aumentato. Sono in corso combattimenti nei villaggi vicini. E' molto difficile evacuare le persone". Lo ha scritto su Telegram Serhii Haidai, governatore della regione di Luhansk. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Asi mantiene la. La città è sotto il controllo del governo ucraino. I russi hanno dispiegato 25 gruppi tattici di battaglione per prendere la città. Il numero degliè aumentato. Sono in corso combattimenti nei villaggi vicini. E' molto difficile evacuare le persone". Lo ha scritto su Telegram Serhii Haidai,della regione di

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: governatore Luhansk, 'aumentano attacchi a Severodonetsk, manteniamo difesa' - - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk del Donbass, i russi stanno facendo 'terra… - cardella42 : RT @DmitryEvic: A LONDRA SONO NEL PANICO PER GLI SCENARI HORROR SULL’ECONOMIA: LA RECESSIONE È IN ARRIVO, E L’INFLAZIONE SCHIZZERÀ AL 10%.… - lanf64 : #Ucraina, il governatore di #Donetsk: 'Il #gas scarseggia, i russi controllano le forniture'. E #Putin pensa di in… - AseroGiovanna : RT @cotrozzi_lisa: Il New York Times cambia la propria posizione rispetto la guerra in Ucraina. Chiede ora al governo Biden di voler dimost… -