Torre Annunziata | servizi alto impatto | sequestri di veicoli e multe per 45mila euro

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Raffica di multe in città: sanzioni per 45mila euro - T7TorreSette : Torre Annunziata - #REFERENDUMGIUSTIZIA del #12giugno2022, sorteggiati gli scrutatori - AgenziaCoesione : RT @SudECoesione: ? Grazie al #CIS Vesuvio-Pompei-Napoli sarà avviata la riconversione e riqualificazione della linea ferroviaria Torre Ann… - occhio_notizie : Sono 109 le persone identificate di cui 22 con precedenti di polizia - tuttomonza : Monza-Pisa, dirigerà Guida di Torre Annunziata -

...2018 Articoli recenti Domani via alla prevendita di Pisa - Monza! Prelazione riservata solo per i possessori del biglietto di Pisa - Benevento L'arbitro di Monza - Pisa sarà Guida di...Marco Guida diarbitrerà la finale d'andata dei Playoff promozione del campionato di calcio di Serie B fra Monza e Pisa, in programma giovedì alle ore 20,30 sul terreno dello stadio Brianteo. Il ...Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un camper della Motorizzazione ...Marco Guida di Torre Annunziata arbitrerà la finale d'andata dei Playoff promozione del campionato di calcio di Serie B fra Monza e Pisa, in programma giovedì alle ore 20,30 sul terreno dello stadio B ...