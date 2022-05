Strage in una scuola elementare in Texas, 14 bambini uccisi con la maestra da un 18enne. Il killer è stato ucciso dalla polizia (Di martedì 24 maggio 2022) Sarebbero almeno 15 i morti in una sparatoria scoppiata in una scuola elementare di Uvalde, nel Texas, al Robb Elementary, secondo la Cbs che cita il governatore del Texas Greg Abbott. Le vittime sono 13 bambini e un’insegnante. Abbott ha aggiunto è stato identificato in Salvador Roma, uno studente di 18 anni della Uvalde High School. Il ragazzo sarebbe morto. In un primo momento la polizia aveva riferito di aver arrestato un sospettato. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 14, ora locale, nella cittadina poco distanza da San Antonio. Il prossimo giovedì 26 maggio sarebbe stato l’ultimo giorno di scuola. Due feriti sono ricoverati alla University Health di San Antonio, un bambino e un adulto. Quest’ultimo è una donna ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Sarebbero almeno 15 i morti in una sparatoria scoppiata in unadi Uvalde, nel, al Robb Elementary, secondo la Cbs che cita il governatore delGreg Abbott. Le vittime sono 13e un’insegnante. Abbott ha aggiunto èidentificato in Salvador Roma, uno studente di 18 anni della Uvalde High School. Il ragazzo sarebbe morto. In un primo momento laaveva riferito di aver arreun sospettato. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 14, ora locale, nella cittadina poco distanza da San Antonio. Il prossimo giovedì 26 maggio sarebbel’ultimo giorno di. Due feriti sono ricoverati alla University Health di San Antonio, un bambino e un adulto. Quest’ultimo è una donna ...

Advertising

Tg3web : Perquisite su ordine della Procura di Caltanissetta la redazione di Report e l'abitazione dell'inviato Paolo Mondan… - caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - reportrai3 : Secondo i giudici è il quinto uomo della strage del 2 agosto 1980. Bellini, militante di Avanguardia Nazionale, è s… - faustacu : RT @CinicaFame: Non ho nemmeno più la forza di dire che sono un popolo di psicopatici di merda. #Texas #strage #bambini - dony_467 : RT @malpeloR: La Dia sta perquisendo la casa di Mondani, autore del servizio sulla strage di Capaci andato in onda ieri sera a #ReportRai3.… -