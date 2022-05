Strage di Capaci, la Dia perquisisce Report e casa dell’inviato Mondani (Di martedì 24 maggio 2022) La Dia di Caltanissetta, su mandato della Procura Nissena, ha eseguito una perquisizione nella casa dell’inviato Paolo Mondani e nella redazione di Report. La notizia è stata resa nota da Sigfrido Ranucci su Facebook ed è stata poi confermata da fonti investigative. “Lo scopo è quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 maggio 2022) La Dia di Caltanissetta, su mandato della Procura Nissena, ha eseguito una perquisizione nellaPaoloe nella redazione di. La notizia è stata resa nota da Sigfrido Ranucci su Facebook ed è stata poi confermata da fonti investigative. “Lo scopo è quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Oggi tutti a riempirsi la bocca di parole profonde sulla strage di #Capaci. Poi in questo video c’è un signore che… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - poliziadistato : Palermo, #23maggio1992 la strage di #Capaci sconvolse il nostro Paese. 57 giorni dopo l’attentato di #ViaDAmelio.… - Albert_Caeiro : Report, indagine sui legami tra destra eversiva e strage di Capaci. Chi tocca i fili... - MonteroKlara : RT @AleLin64: Oggi ricorre il 30esimo anniversario della Strage di Capaci, dove trovarono la morte il Giudice Falcone, la moglie e gli uomi… -