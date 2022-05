Scontri a Tirana Olandesi scatenati | pugni e sediate | un ragazzo resta a terra | VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022) Ecco ildeglidavanti a un bar di, dove la vigilia della finale di Conference League sta diventando sempre più agitata. I tifosivengono a contatto con un gruppetto di albanesi ad avere la peggio è proprio un giovane cittadino diche. È stato colpito alla testa ed è rimasto adiversi minuti prima di essere portato in ospedale. Otto tifosi del Feyenoord, ritenuti responsabili degli incidenti, sono stati portati in commissariato. La tensione nella notte diè sempre più alta con numerose situazioni ad alto rischio con protagonisti i tifosiinseguiti dalla polizia.

L'uomo è stato stato trasportati di urgenza al Trauma Hospital di. A quanto pare non è in pericolo di vita.Problemi di ordine pubblico edove domani sera si giocherà la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Un 45 enne albanese è rimasto seriamente ferito alla testa e portato in ospedale, all'interno della ...Ecco il video degli scontri davanti a un bar di Tirana, dove la vigilia della finale di Conference League sta diventando sempre più ...Finale di Conference League, 2800 agenti in strada e tolleranza zero. Megastriscione di 'Mou' in Vespa sulla facciata dell'università vicino allo stadio (ANSA) ...