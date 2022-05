Pro Loco, una Fondazione per rafforzare la tutela della cultura (Di martedì 24 maggio 2022) La presentazione è stata moderata dal giornalista Stefano La Marca (Caporedattore politico - economico TgCom24). Ulteriori info sulla Fondazione sono disponibili all'indirizzo internet https://www. Leggi su reggio2000 (Di martedì 24 maggio 2022) La presentazione è stata moderata dal giornalista Stefano La Marca (Caporedattore politico - economico TgCom24). Ulteriori info sullasono disponibili all'indirizzo internet https://www.

Advertising

infoitcultura : Pro Loco, una Fondazione per rafforzare la tutela della cultura - Tele_Nicosia : Pro Loco, una Fondazione per rafforzare la tutela della cultura - infoitcultura : Fondazione Pro Loco Italia Ets: la presentazione a Roma - LaNotifica : Pro Loco, una Fondazione per rafforzare la tutela della cultura - ilariavene : @Alexand72839379 Le telecamere, il coming soon fanno pensare ad un video... E che video potrebbe girare? Per la pro loco di Ferrara? -