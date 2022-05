Pretende di entrare in ospedale e prende a calci la porta: scatta la denuncia (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato denunciato per danneggiamento aggravato il 32 enne che ieri sera, in evidente stato d’agitazione, ha sferrato un calcio nella porta di ingresso del pronto soccorso dell’ospedale del Mare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato delle escandescenze dell’uomo dopo che questi aveva preteso di entrare nell’ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ statoto per danneggiamento aggravato il 32 enne che ieri sera, in evidente stato d’agitazione, ha sferrato uno nelladi ingresso del pronto soccorso dell’del Mare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato delle escandescenze dell’uomo dopo che questi aveva preteso dinell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

