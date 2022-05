Advertising

lifestyleblogit : Presentate II edizione pipeline & gas expo e Innovativa Hydrogen Expo - - italiaserait : Presentate II edizione pipeline & gas expo e Innovativa Hydrogen Expo - fisco24_info : Presentate II edizione pipeline & gas expo e Innovativa Hydrogen Expo: (Adnkronos) - Presentata nella sala conferen… - ledicoladelsud : Presentate II edizione pipeline & gas expo e Innovativa Hydrogen Expo - TV7Benevento : Presentate II edizione pipeline & gas expo e Innovativa Hydrogen Expo - -

Adnkronos

La tre giorni si svolgerà in contemporanea con la primadell'Hydrogen Expo (Padiglione Due), la mostra - convegno italiana rivolta al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'...Le 9 finaliste "da Silvia Epi " sono state valutate da una giuria di esperti composta ... Ultimi giorni per partecipare all'2019 del concorso Storie sottobanco Presentate II edizione pipeline & gas expo e Innovativa Hydrogen Expo Dal 5 al 26 giugno, 65 atleti paralmpici si passeranno di mano il testimone, in sella a handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, da Santa Maria di Leuca a Cortina d’Ampezzo (31 tappe e 2.000 km), ...(Adnkronos) – Presentata nella sala conferenze di Confindustria Piacenza la seconda edizione del Pipeline & gas expo (Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del ‘Mid-Stream’ e delle ...