Posillipo | il figlio perde un dente | lui arriva per vendicarlo Preso l’aggressore col casco

(Di martedì 24 maggio 2022) E’ un ex militare del centro storico l’uomo che ha aggredito a colpi diun uomo sulla spiaggia delle Monache, a. Dopo indagini flash, le forze dell’ordine sono risaliti alla sua identità. E’ stato denunciato per lesioni., aggressione a colpi diil balordo La vicenda risale a domenica 15 maggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Posillipo, rissa in spiaggia: «È successo tutto davanti a mio figlio di 3 anni, ecco cosa ha scatenato la viol -

... a, ha aggredito e picchiato con un casco un bagnante, che a suo dire aveva provocato alminorenne la rottura di un dente. Un episodio inquietante per la fulmineità e la violenza con ...Per quella aggressione era stato fermato il 15ennedi un boss di Miano . E sempre domenica scorsa, ma stavolta asulla spiaggia delle Monache - durante una rissa un uomo aveva ...Nelle puntate 23-27 maggio di Un posto al sole, Cerruti e Sarti si confrontano a Siena, mentre Lara decide di non interrompere la sua gravidanza ...L'attrice di Marina della soap di Rai3 rivela: "Sarò combattuta tra mente e cuore" Uno dei personaggi più amati di Un posto al sole è Marina Giordano. La ...