Padova, Oddo: “Studiato il Catanzaro, vincerà chi sbaglia meno” (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole del tecnico del Padova, Massimo Oddo, alla vigilia della sfida playoff contro il Catanzaro Leggi su mediagol (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole del tecnico del, Massimo, alla vigilia della sfida playoff contro il

Advertising

EHEAAOO : RT @PadovaCalcio: Vigilia Catanzaro-Padova, Mister Oddo: “Recuperiamo un po’ di forze, rimangono da recuperare solo Busellato e Jelenic” ht… - PadovaCalcio : Vigilia Catanzaro-Padova, Mister Oddo: “Recuperiamo un po’ di forze, rimangono da recuperare solo Busellato e Jelen… - cmdotcom : Playoff Serie C: al via la Final Four, favoriti il Padova di Oddo e Mirabelli e il Palermo. Tabellone e date… - sportli26181512 : Playoff Serie C: al via la Final Four, favoriti il Padova di Oddo e Mirabelli e il Palermo. Tabellone e date: La Ju… - infoitsport : Sala Stampa Padova-JuveU23 Mister Oddo: “Se non fossimo stati squadra oggi non avremmo passato il turno' -