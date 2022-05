Moto contro auto | centauro perde la vita nell’Avellinese

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tragico incidente stradale in provincia di Avellino nel quale ha perso launciclista di 58 anni. La vittima, Roberto Dattolo, alla guida della sua Honda si è scontrato frontalmente con una Citroen ed è stato sbalzato a molti metri di distanza. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche. I sanitari del 118, intervenuti alla periferia di San Michele di Serino, dove si è verificato l’incidente, hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo in ospedale ad Avellino, dove però è deceduto nelle ore successive. La donna alla guida dell’è rimasta illesa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

