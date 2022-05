Milan, Tonali premiato come miglior mezz’ala: “Un onore e una gioia” (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio come migliore mezz'ala Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Sandro, centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver ricevuto il premioe mezz'ala

Advertising

AntoVitiello : #Tonali: 'Vorrei diventare una bandiera del #Milan e vincere la Champions con questa maglia. Voglio stare qui, cont… - TuttoMercatoWeb : Tonali: 'Ho il telefono in tilt, appena lo sblocco chiamerò Gattuso. So che è felice per il Milan' - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - Sara011197 : RT @AloBrasil1974: Tonali: “A Reggio Emilia è stato pazzesco, ho realizzato quello che abbiamo fatto una volta tornati a Casa Milan. Ho let… - blaze_bono : RT @AntoVitiello: #Tonali: 'Vorrei diventare una bandiera del #Milan e vincere la Champions con questa maglia. Voglio stare qui, contratto… -