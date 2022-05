Io | Stefano e la sclerosi multipla | una roccia e le sue crepe

(Di martedì 24 maggio 2022) Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver. In questa puntata ci raccontano le fatiche diche non si arrende di fronte a nessuna difficoltà

Advertising

Vanity Fair Italia

... delle persone che non hanno voce e ormai da anni sostengo la missione dell'associazione... mentre la direzione della fotografia è di Gianni Mammolotti, i costumi diGiovani, le ...... delle persone che non hanno voce e ormai da anni sostengo la missione dell'Associazione... mentre la direzione della fotografia è di Gianni Mammolotti, i costumi diGiovani, le ... Io, Stefano e la sclerosi multipla: era così sentirsi liberi… Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi e Stefano Massoli. Lei malata di sclerosi multipla, lui suo marito e il suo caregiver. In questa puntata ci raccontano le fatiche di St ...la competizione benefica organizzata per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, ha parlato della Serie A e dei grandi campioni suoi connazionali, ma prima di ...