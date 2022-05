Borse in rosso e l'euro riaggancia 1,07 dollari. Crollo Snap a Wall Street (Di martedì 24 maggio 2022) La divisa europea prosegue al rialzo in vista dell'uscita dai tassi negativi per settembre. Milano e Madrid sostenute dai bancari, a Piazza Affari vola Cattolica in vista del delisting. Male il Nasdaq Leggi su ilsole24ore (Di martedì 24 maggio 2022) La divisapea prosegue al rialzo in vista dell'uscita dai tassi negativi per settembre. Milano e Madrid sostenute dai bancari, a Piazza Affari vola Cattolica in vista del delisting. Male il Nasdaq

