La stagione di Serie A appena terminata ha messo in evidenza tanti errori da parte degli arbitri. Anche il Napoli è stato molto penalizzato dagli arbitri, con rigori evidenti non assegnati. Ma uno degli episodi più clamorosi di questa stagione 2021/22 di Serie A è sicuramente il gol convalidato ad Acerbi in Spezia-Lazio, gol segnato in nettissimo fuorigioco. Clamorosa la svista arbitrale, soprattutto se si pensa che c'era anche il Var. Gli Audio della sala Var di Spezia-Lazio, sul gol di Acerbi confermano il blackout di comunicazione, ma anche la pessima qualità dei direttori di gara italiani, quasi infastiditi dalla presenza della tecnologia. Ecco il dialogo dei 6, con quell'ok che Pairetto prende come via-libera: l'apertura dell'Aia è anche qui, in ...

sportface2016 : L'audio del Var sul gol di #Acerbi in fuorigioco è pubblico: 'C****, Luca (Pairetto) fermati'. #Rocchi: 'Ci fa mal… - capuanogio : Rivisto video e audio del gol di #Acerbi in #SpeziaLazio: in pratica il #Var stava rilevando il fuorigioco e… - sambuccoa : RT @sportface2016: L'audio del Var sul gol di #Acerbi in fuorigioco è pubblico: 'C****, Luca (Pairetto) fermati'. #Rocchi: 'Ci fa male, di… - napolipiucom : Audio Var Spezia-Lazio sul gol di Acerbi: 'Oh mi Dio, perché ha ripreso il gioco?' #acerbi #pairetto #SpeziaLazio… - micheleviscian6 : @andreasap00 @lovigigiglio @sportface2016 Quel rigore è stato fischiato per compensare quella porcata che hanno fat… -