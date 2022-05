Vaiolo delle scimmie | Lopalco | “Emergenza internazionale è scelta tecnica”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “La dichiarazione di evento didi sanità pubblica di rilevanzaè un fatto tecnico. Se una malattia infettiva emergente travalica i confini di più Stati, l’Organizzazione mondiale della sanità è tenuta ad intervenire con azioni di coordinamento. Per esempio imponendo la segnalazione obbligatoria dei casi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alla possibilità che l’Oms classifichi ilcome. “In ogni caso esistono dei criteri per dichiarare un’, definitamente con la sigla Pheic, ed è a quelli che si ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - vidige75 : RT @pbecchi: Ma il vaiolo delle scimmie è un “effetto avverso” dei vaccini? - mark_dive : RT @P_R_I_M_A_R_E_P: Il vaiolo delle scimmie è stato riscontrato solo nei paesi che fanno parte del piano WEF I casi di vaiolo delle scimm… -

scimmie , dai 4 casi in Italia al primo caso negli Stati Uniti ai 92 casi complessivi nel mondo (28 i casi sospetti) nei paesi dell'Oms in 12 Stati (Australia, Belgio, Canada, Francia, ...Genova - L'innalzamento del livello dell'emergenza per i casi discimmie deciso dall'Oms " è corretto per una sensibilizzazione di tutto il mondo sanitario e medico nel mondo". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti , direttore Malattie ...Secondo quanto comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, i casi segnalati finora "non hanno stabilito collegamenti di viaggio con un'area endemica per la malattia". Sulla base delle inform ...Pisa, 23 maggio 2022 – C'è il primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana. Ad Arezzo è ricoverato un ragazzo di 32 anni proveniente dalle Canarie. Siamo di fronte ad una nuova epidemia Quali sono i ...