Ucraina, l'annuncio di Kiev: «Processeremo altri 48 militari russi per crimini di guerra» – Il live blog (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell'89esima giornata della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l'esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo, mentre Francia e Germania dicono che per far entrare Kiev nell'Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni. Intanto Mosca ha intensificato gli sforzi per prendere Severodonetsk, che dopo la caduta di Mariupol diventa il prossimo obiettivo strategico dell'esercito in occupazione. E mentre l'Onu valuta in cento milioni gli sfollati nel mondo, gli Usa valutano la possibilità di inviare truppe per difendere la loro ambasciata a Kiev. 21.15 – Baltici: «L'Ue usi i beni congelati per ricostruire l'Ucraina» Estonia, Lettonia, Lituania e Slovacchia in una dichiarazione congiunta hanno chiesto all'Unione europea di «identificare modi legali

