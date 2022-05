Strage di Capaci, l’audio inedito di Falcone: “Non c’è un omicidio sbagliato in Cosa nostra. Hanno sempre notizie di prima mano” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non c’è un omicidio sbagliato, finora, in seno a Cosa nostra“. Sono parole profetiche quelle pronunciate da Giovanni Falcone, durante un incontro con uomini della polizia giudiziaria. Siamo nel marzo del 1989: per il giudice è già iniziata la stagione dei veleni, che culminerà in estate con il fallito attentato dell’Addaura e le lettere del Corvo. Nell’audio inedito, pubblicato dall’agenzia Askanews, il magistrato assassinato nella Strage di Capaci parla a ruota libera. Sembra voler sottolineare come le Capacità e i legami ad alto livello di Cosa nostra siano stati spesso sottovalutati. “Quando si uccise Dalla Chiesa tutti dissero ‘è stato commesso un errore storico’. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non c’è un, finora, in seno a“. Sono parole profetiche quelle pronunciate da Giovanni, durante un incontro con uomini della polizia giudiziaria. Siamo nel marzo del 1989: per il giudice è già iniziata la stagione dei veleni, che culminerà in estate con il fallito attentato dell’Addaura e le lettere del Corvo. Nel, pubblicato dall’agenzia Askanews, il magistrato assassinato nelladiparla a ruota libera. Sembra voler sottolineare come letà e i legami ad alto livello disiano stati spesso sottovalutati. “Quando si uccise Dalla Chiesa tutti dissero ‘è stato commesso un errore storico’. Poi ...

