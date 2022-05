Strage di Capaci: i luoghi cardine dell’attentato a Giovanni Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Ripercorriamo i luoghi della Strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Oggi, 23 maggio 2022, ricordiamo la Strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Un attentato orribile che, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 maggio 2022) Ripercorriamo idelladiin cui perse la vita, la moglie e tre agenti della scorta. Oggi, 23 maggio 2022, ricordiamo ladiin cui perse la vita, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Un attentato orribile che, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - Agenzia_Ansa : La strage di Capaci 30 anni fa. L'Italia ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agent… - chetempochefa : 'La verità disattesa parte in quei 57 giorni che intercorrono fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Lì… - SlowFoodItaly : Nella Giornata della legalità, a trent'anni dalla strage di Capaci, vogliamo stare a fianco a chi ci difende dalla… - Lapointe_JP : RT @ItalyMFA: Il Min. @luigidimaio interviene all’evento di diplomazia giuridica per il 30° anniversario della Strage di #Capaci. Focus sul… -