Ragusa, nuove procedure per chiedere il passaporto (Di lunedì 23 maggio 2022) Ragusa – nuove procedure per chiedere l'appuntamento per il rilascio del passaporto in Questura e nei Commissariati di P.S.PASSAPORTIDal 1° Giugno 2022 le istanze per il rilascio del passaporto per i cittadini residenti e/o domiciliati in Provincia di Ragusa, potranno essere accolte esclusivamente a seguito di prenotazione di appuntamento da parte dell'utente nell'agenda elettronica, mediante collegamento all'apposito sito internet https://www.passaportonline.poliziadistato.it In ottemperanza al Decreto Legge 76/2020 (articolo 24 comma 4) è possibile registrarsi on line nell'Agenda Passaporti solo tramite identità digitale, utilizzando le credenziali Spid o Cie (Carta Identità Elettronica e relativo PIN), tramite i pulsanti "Entra con SPID" ed "Entra ..."

