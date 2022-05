Quali sono gli iPhone che, dal 24 ottobre, non supporteranno più WhatsApp (Di lunedì 23 maggio 2022) È arrivato il momento delle pulizie di primavera anche per quanto riguarda WhatsApp. L’applicazione di messaggistica di Meta ha deciso che, dal prossimo 24 ottobre – dunque la comunicazione è stata effettuata con un certo anticipo sui tempi -, ci saranno alcuni dispositivi Apple su cui WhatsApp non girerà più. Si tratta, nello specifico, di device che supportano solo sistemi operativi che, nel frattempo, sono diventati obsoleti. Al di là delle indicazioni sugli iPhone su cui WhatsApp non funzionerà più, la notizia fornita dal servizio di messaggistica di Meta è utile per prevedere la dismissione dell’applicazione, in tempi futuri, anche su altri dispositivi della casa di Cupertino. Ma procediamo con ordine. LEGGI ANCHE > Il morso di WhatsApp ad Apple dopo l’annuncio ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) È arrivato il momento delle pulizie di primavera anche per quanto riguarda. L’applicazione di messaggistica di Meta ha deciso che, dal prossimo 24– dunque la comunicazione è stata effettuata con un certo anticipo sui tempi -, ci saranno alcuni dispositivi Apple su cuinon girerà più. Si tratta, nello specifico, di device che supportano solo sistemi operativi che, nel frattempo,diventati obsoleti. Al di là delle indicazioni suglisu cuinon funzionerà più, la notizia fornita dal servizio di messaggistica di Meta è utile per prevedere la dismissione dell’applicazione, in tempi futuri, anche su altri dispositivi della casa di Cupertino. Ma procediamo con ordine. LEGGI ANCHE > Il morso diad Apple dopo l’annuncio ...

