PSG, Mbappé conferma: 'Ho parlato con Macron, mi ha consigliato bene' (Di lunedì 23 maggio 2022) Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato ai media francesi dopo aver rinnovato il contratto con i parigini, confermando l'incidenza... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Kylian, attaccante del PSG, haai media francesi dopo aver rinnovato il contratto con i parigini,ndo l'incidenza...

Advertising

FBiasin : L’#Equipe: “#Mbappé è rimasto al #Psg per spingere la sua Parigi a vincere la prima Champions e per far crescere la… - mirkocalemme : Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - sportli26181512 : PSG, Mbappé conferma: 'Ho parlato con Macron, mi ha consigliato bene': Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlat… - FedericoCampori : @SkySport Ci racconterà di come il rinnovo di #Mbappe abbia portato gioia e speranza alla vecchietta e al bambinell… -

PSG, Mbappé: 'Rimanere al PSG una scelta sentimentale' Ai tifosi del Real Madrid Mbappé ha inviato questo messaggio: ' Voglio ringraziarli. Non ho mai ...francese e come francese voglio portare la Francia in alto ed essere un traino per la Ligue 1 e il PSG'... A Parigi il rinnovo di Mbappé si festeggia più di una Ligue 1 Alla fine Kylian Mbappé rimarrà a Parigi, coperto d'oro dal nuovo contratto offertogli da Al - ... Eppure in conferenza stampa l'attaccante del Psg ha giurato che i soldi hanno poco o nulla a che fare ... Corriere della Sera Ai tifosi del Real Madridha inviato questo messaggio: ' Voglio ringraziarli. Non ho mai ...francese e come francese voglio portare la Francia in alto ed essere un traino per la Ligue 1 e il'...Alla fine Kylianrimarrà a Parigi, coperto d'oro dal nuovo contratto offertogli da Al - ... Eppure in conferenza stampa l'attaccante delha giurato che i soldi hanno poco o nulla a che fare ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»