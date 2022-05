Mottarone | parenti delle vittime e istituzioni sul luogo del disastro per la commemorazione nel primo anniversario della tragedia della funivia

Advertising

ilfattovideo : Mottarone, parenti delle vittime e istituzioni sul luogo del disastro per la commemorazione nel primo anniversario… - ChilErminia : RT @Tg3web: Domani sarà trascorso un anno anche dalla tragedia del Mottarone, con la morte di 14 persone. Tra loro anche Elisabetta e Vitto… - Ludimar54Luigi : RT @Tg3web: Domani sarà trascorso un anno anche dalla tragedia del Mottarone, con la morte di 14 persone. Tra loro anche Elisabetta e Vitto… - Tg3web : Domani sarà trascorso un anno anche dalla tragedia del Mottarone, con la morte di 14 persone. Tra loro anche Elisab… -

... due delle vittime della strage del. Sindaca di Stresa: 'Fare giustizia è doveroso' 'Fare ... ha detto la sindaca della cittadina sul Lago Maggiore, Marcella Severino, rivolgendosi ai......Genova Sarà svelata oggi la lapide in ricordo delle vittime della strage alla funivia del,... L'appello deidi Eitan: "Torni in Israele" Iisraeliani di Eitan intanto riaprono ...“È passato un anno, ma nessuno si è fatto sentire. Ci hanno tutti abbandonato, non ci hanno fatto neanche le condoglianze. È peggio del ponte Morandi – dice Teresa, mamma di Elisabetta Personini e non ...Una semplice lapide in pietra locale, con la scritta “a perenne ricordo” e i nomi delle quattordici vittime. A un anno di ...