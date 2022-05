Leao | ora sei un fenomeno Tonali è il Milan Scudetto al Diavolo | le pagelle dei migliori

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilvince lonumero 19 della sua storia. Ledei trascinatori in campo.10: ilè il. Ha voluto questa maglia due anni fa, quando mezza Europa lo cercava. Ha lottato per riconquistarla l'estate scorsa, dopo una prima stagione complicata, arrivando perfino a ridursi lo stipendio. E, alla fine, ha avuto ragione lui. La zampata nel recupero contro la Lazio ha cambiato il finale di stagione.10: che fosse un mezzolo sapevano un po' tutti, ma togliere quel "mezzo" non era affatto semplice. E invece il figlio di Almada ha fatto l'ultimo passo, perla fortuna dei tifosi rossoneri e perla disperazione dei difensori di serie A. Perché quando decide che il ...

Tonali,e Kalulu e il portiere Maignan sono esplosi, mentre si sono confermati ad altissimo ...il Milan, in ragione della sua giovane età e della simpatia che ha riscosso in questa stagione ...... "C'è gente che dava l'Inter come la favorita...voglio vedere cosa dicono. L'immagine migliore ... Trascinatore indiscusso,ha chiosato: "Oggi ho più fiducia, non sono un egoista ma devo ...Ora il re è Stefano Pioli, un tecnico al lavoro per sottrazione ... anni), Kalulu (21 anni), Tomori (24), Theo Hernandez (25), Tonali (22), Saelemaekers (22), Leao (22). Ci sono i giovani. Ibra è il ...È un'onda di felicità incontenibile, stordente, cui non siamo più abituati dopo mesi di continui lutti e cattive notizie. Che restano, ovvio. Non sarà certo uno scudetto a farci dimenticare qualcosa ...