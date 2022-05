Illycaffè, Scocchia: puntiamo a quotarci nell'arco di piano 2022 - 26 (Di lunedì 23 maggio 2022) La Borsa "sicuramente per noi non è un sogno, è un obiettivo concreto, e quindi stiamo cercando di sviluppare un piano industriale che presenterò nelle prossime settimane al cda, un piano che dovrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) La Borsa "sicuramente per noi non è un sogno, è un obiettivo concreto, e quindi stiamo cercando di sviluppare unindustriale che presenteròe prossime settimane al cda, unche dovrà ...

Illycaffè, Scocchia: puntiamo a quotarci nell'arco di piano 2022 - 26

Lo ha dichiarato Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè, nel corso dell'evento "L'Italia genera futuro" del Corriere della Sera a Palazzo Mezzanotte. "Stiamo facendo piccoli passi ...

illycaffe': utile 2021 balza a 11,9 mln, +17,4% ricavi a 500 mln su livelli 2019 - 2

ha commentato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffe'. 'Nel 2022 ci focalizzeremo su una crescita profittevole, guidata da chiare scelte strategiche e da un'efficiente allocazione ...