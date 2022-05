Il Paradiso delle Signore, lasceranno il cast: annuncio incredibile direttamente dal set (Di lunedì 23 maggio 2022) annuncio a sorpresa in vista della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: novità inattese ed alcuni dolorosi addii Il Paradiso delle Signore (screenshot RaiPlay)La settima stagione de Il Paradiso delle Signore è sempre più vicina ed il cast sarà presto sul set per dare il via alle nuove riprese. Un momento che attendono tutti, non solo il pubblico ma anche gli stessi attori protagonisti. Tra questi c’è anche Pietro Genuardi che da ben tre stagioni veste i panni di Armando Ferraris. Nel corso di un’intervista ai microfoni de Il Caffè di Rai 1, l’attore ha rivelato che sarà ancora un grande protagonista della nota soap opera nella nuova stagione in programma a settembre. L’attore ha raccontato di ... Leggi su direttanews (Di lunedì 23 maggio 2022)a sorpresa in vista della settima stagione de Il: novità inattese ed alcuni dolorosi addii Il(screenshot RaiPlay)La settima stagione de Ilè sempre più vicina ed ilsarà presto sul set per dare il via alle nuove riprese. Un momento che attendono tutti, non solo il pubblico ma anche gli stessi attori protagonisti. Tra questi c’è anche Pietro Genuardi che da ben tre stagioni veste i panni di Armando Ferraris. Nel corso di un’intervista ai microfoni de Il Caffè di Rai 1, l’attore ha rivelato che sarà ancora un grande protagonista della nota soap opera nella nuova stagione in programma a settembre. L’attore ha raccontato di ...

Advertising

GuiteraR : RT @Italia: Lo stambecco, maestoso abitante delle nostre montagne, è il simbolo del @PNGranParadiso che quest’anno festeggia i suoi 100 ann… - CronacheMc : TREKKING - Al via sabato 28 e domenica 29 maggio un ciclo di escursioni in compagnia delle guide di Paradiso Montag… - donaldnjensen : RT @Italia: Lo stambecco, maestoso abitante delle nostre montagne, è il simbolo del @PNGranParadiso che quest’anno festeggia i suoi 100 ann… - inotg_inot59 : @MauSci Fratelli d'Italia detto il partito delle porte aperte in 'paradiso'basta che porti voti ! - StefanoCalaman1 : @BCooperlo @fattoquotidiano TraRaglio ha qualche santo in paradiso di altissimo livello. Se si andasse a scavare in… -