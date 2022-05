Advertising

LA NAZIONE

Ventiquattro tiratori scelti si sono avvicendati ed alla fine giuria al lavoro per stabilire la graduatoria che vede vincitore Alessandro Pozzo per i colori gialloblu di, piazza d'onore per ...Il Lago di Garda bagna tre Regioni diverse: Lombardia, Trentino e Veneto. Ogniche vi si affaccia offre delle meraviglie naturalistiche ma non solo. La cucina gardesana con ...vivere l'. ... Il Borgo va in estasi Pozzo firma la vittoria Da ieri sera il palio dipinto da Filippo Grandi è appeso nella sede del Terziere di Borgo grazie al tiro infallibile di Alessandro Pozzo che ha conquistato il Balestro del Girifalco, edizione numero 1 ...Due film in competizione, l'attesissimo sbarco di Tom Cruise sulla Croisette, un evento speciale d'eccezione come il film per la tv di Marco Bellocchio, l'apertura delle sezioni parallele, tra Un Cert ...