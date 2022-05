Eranio sullo scudetto Milan | Una cavalcata trionfale che vale doppio

Leggi su agi

(Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - “Bravi tutti, Maldini e Massara scelte eccezionali”, “una vittoria che, ilpiù forte degli errori arbitrali subiti”: queste le parole di Stefano, ex centrocampista delnegli anni '90, che in un'intervista con l'AGI definisce una “” la conquista del 19mo. I complimenti di, oggi opinionista sportivo, vanno all'intero mondo rossonero: “Bravi tutti per la gestione e in primis Maldini e Massara che hanno fatto delle scelte eccezionali, prima fra tutte quella di non lasciare andare via Pioli. Anche nei momenti difficili, hanno sempre creduto in un progetto”. L''aiuto' del Covid Un percorso straordinario quello del Diavolo che secondo il 55enne ex giocatore genovese si ...