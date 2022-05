Domenica In, Mara Venier con gli occhi pieni di lacrime e il pubblico reagisce (Di lunedì 23 maggio 2022) Mara Venier è una grandissima artista, una grande conduttrice la quale ha sicuramente avuto modo in tutti questi anni di collezionare tanti premi e ottenere riconoscimenti davvero molto importanti. Da diversi anni ormai si conferma la regina indiscussa della Domenica italiana. E’ alla conduzione di Domenica in, la trasmissione più importante di casa Rai della Domenica pomeriggio e che va in onda da tantissimi anni. Mara Venier, il grande successo della conduttriceAnno dopo anno, Mara o meglio la Zia Mara come ormai siamo tutti abituati a conoscerla, sembra si sia confermata come una delle donne dello spettacolo più apprezzate. A sottolineare questo concetto è stato nelle scorse ore Mika, il cantante nonché conduttore dell’ultima ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 23 maggio 2022)è una grandissima artista, una grande conduttrice la quale ha sicuramente avuto modo in tutti questi anni di collezionare tanti premi e ottenere riconoscimenti davvero molto importanti. Da diversi anni ormai si conferma la regina indiscussa dellaitaliana. E’ alla conduzione diin, la trasmissione più importante di casa Rai dellapomeriggio e che va in onda da tantissimi anni., il grande successo della conduttriceAnno dopo anno,o meglio la Ziacome ormai siamo tutti abituati a conoscerla, sembra si sia confermata come una delle donne dello spettacolo più apprezzate. A sottolineare questo concetto è stato nelle scorse ore Mika, il cantante nonché conduttore dell’ultima ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - infoitcultura : Luigi Amici a Domenica In, i fan di Manuel Bortuzzo contro Mara Venier - infoitcultura : Domenica in, il gesto di Mara Venier su Luigi Strangis indispettisce i fan di Manuel Bortuzzo: cosa hanno notato - ilgiornale : 'Sei l'unica che ha questo potere'. I complimenti di #Mika colgono di sorpresa #MaraVenier, commossa da tanto affet… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi torna in tv passando per la Rai: sarà con Mara Venier a Domenica In -