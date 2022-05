(Di lunedì 23 maggio 2022) Presi, sgrezzati, lucidati e spediti nella stratosfera. Nel Milan che ha messo le mani sullo scudetto numero diciannove, cialcuni giocatori che - più di altri - hanno lasciato il segno in questa ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - tinutuanricaroa : RT @Gazzetta_it: Da Theo a Leao, da Maignan a Kalulu: gli acquisti di Elliott sono una miniera d’oro - SimonePanzeri87 : RT @theMilanZone_: ??Rafa Leao, che oggi vale quasi 100 milioni, Theo Hernandez, arrivato a Milano per circa 20 milioni, oggi ne vale 60. To… - Bianca34874951 : RT @ncorrasco: Immaginate se ora il Milan si ritrovasse a cedere Theo Hernandez e Leao, investendo il 30% di quanto incassato. Se dobbiamo… -

Sport Mediaset

Ha giocato a modo suo, con la libertà dell'uno contro uno di Leão e Messias, con l'intesa simbiotica dei due centrali difensivi che ha consentito a esterni comee Calabria di affondare, con le ...Continua Maignan: da 14 a 40 milioni Kalulu: da zero a 25 milioni Tomori: da 28 a 45 milioni Hernandez: da 20 a 60 milioni Tonali: da 20 a 50 milioni: da 24 a 100* milioni Theo-Leao, i re della fascia sinistra Lo scudetto è Leão, Leão è lo scudetto. Undici gol e dieci assist, tre e sei nelle ultime sei giornate, incontenibile, diresti quasi arrogante, come una nuova generazione al potere, corre senza sforzo ...Lo scudetto del Milan è tutto in un abbraccio. Quello che Stefano Pioli riserva ai suoi uomini dopo l’ultima cavalcata vincente con il Sassuolo. È l’abbraccio intenso di un padre, di un fratello maggi ...