Coniugi morti, l'ombra di una setta. Il biglietto per i figli: 'Vogliamo trovare un luogo dove vivere in pace' (Di lunedì 23 maggio 2022) I corpi senza vita di Paolo Neri e Stefania Platania , marito e moglie di 67 e 65 anni, originari di Roma, sono stati ritrovati nella loro casa a Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì . Non è ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) I corpi senza vita di Paolo Neri e Stefania Platania , marito e moglie di 67 e 65 anni, originari di Roma, sono stati ritrovati nella loro casa a Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì . Non è ...

Advertising

infoitinterno : Paolo e Stefania, coniugi romani trovati morti: la dinamica è ancora un mistero. Il giallo della setta dei Ramtha - ninda1952 : RT @RaiNews: Dietro l'omicidio - suicidio della coppia di coniugi a Spinello, ci sarebbe l'ombra di una setta, la scuola di Ramtha, che pe… - gapetv : RT @RaiNews: Dietro l'omicidio - suicidio della coppia di coniugi a Spinello, ci sarebbe l'ombra di una setta, la scuola di Ramtha, che pe… - RaiNews : Dietro l'omicidio - suicidio della coppia di coniugi a Spinello, ci sarebbe l'ombra di una setta, la scuola di Ram… - Noemithestar : Forlì, coniugi morti adepti di Ramtha, in una lettera: 'Ci suicidiamo per vivere in pace' -