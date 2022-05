Com’è cambiato Nicolas Vaporidis dall’inizio de L’isola dei famosi ad oggi? Le immagini a confronto (Di lunedì 23 maggio 2022) Com’è cambiato Nicolas Vaporidis dall’inizio de L’isola dei famosi ad oggi? Ecco le immagini a confronto: Com’è dimagrito. Nicolas Vaporidis è stato uno dei primi naufraghi a sbarcare su L’isola dei famosi. Dapprima “single” ed, in seguito, in coppia con Estefania Bernal, l’attore ha saputo ampiamente dimostrare le sue potenzialità. Da vero e proprio leader, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 23 maggio 2022)dedeiad? Ecco ledimagrito.è stato uno dei primi naufraghi a sbarcare sudei. Dapprima “single” ed, in seguito, in coppia con Estefania Bernal, l’attore ha saputo ampiamente dimostrare le sue potenzialità. Da vero e proprio leader, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

