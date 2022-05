Che cos’è la setta Ramtha, seguita dai coniugi morti a Spinello (Di lunedì 23 maggio 2022) I due ex dipendenti del Senato si sarebbero uccisi in contemporanea, sparandosi. Altri adepti della setta avevano comprato casa nella stessa frazione Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) I due ex dipendenti del Senato si sarebbero uccisi in contemporanea, sparandosi. Altri adepti dellaavevano comprato casa nella stessa frazione

Advertising

massimosideri : Che cos'è il genio? Eccolo qui in questo commento di @MassiBucchi per il @Corriere #Newton #talkshow… - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - vaticannews_it : Forse qualcuno pensava che i bambini europei avrebbero chiesto alle mamme cos’era la guerra, ma si sbagliava. Lo ch… - WFriends : Cos'è la #FistolaOstetrica? Nella Giornata mondiale per l'Eliminazione della Fistola Ostetrica, cerchiamo di fare… - zazoomblog : Setta Ramtha cos’è la “scuola di Illuminismo” a cui aderivano i coniugi che si sono suicidati a Spinello - #Setta… -