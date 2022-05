(Di lunedì 23 maggio 2022)vieneile sui social scoppia la. Non poteva che essere lui a chiudere l'evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano. Il golden boy che sta ...

Advertising

leggoit : Blanco palpeggiato durante il concerto: la denuncia su TikTok fa scoppiare la polemica - ParliamoDiNews : Blanco palpeggiato sulle parti intime da una fan, sui social si scatenano le proteste | MondoTV 24 #Blanco #23maggio - MondoTV241 : Blanco palpeggiato sulle parti intime da una fan, sui social si scatenano le proteste #blanco - Quellochetutti1 : Al Concerto Radio Italia Live una ragazza ha toccato le parti intime di Blanco: ecco cosa rischia adesso???? - giannelio : Blanco palpeggiato nelle parti intime da una fan durante il concerto: polemica sui social?????? #molestie #blanco… -

vienedurante il concerto e sui social scoppia la polemica . Non poteva che essere lui a chiudere l'evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano. Il golden boy che sta ...Un video su TikTok riprende il gesto di una ragazza che tocca le sue parti ...Blanco viene palpeggiato durante il concerto e sui social scoppia la polemica. Non poteva che essere lui a chiudere l'evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano. Il golden boy che ...A chiudere l’evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano ci ha pensato il golden boy del momento, Blanco. Sempre più successo per il cantante dopo l'esordio dell'album "Blue celeste" e soprat ...