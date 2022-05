Black Panther, svelato il look di Namor? (Di lunedì 23 maggio 2022) Mancano pochi mesi ormai all’uscita di Black Panther: Wakanda Forever prevista il 9 novembre 2022, ma un concept art potrebbe essere la chiave per scoprire in anticipo quale sarà il look di Namor. L’immagine sfocata divenuta in poco tempo virale online, sembra ritrarre il famoso personaggio in costume da bagno verde e cintura oro con tanto di armatura, riprendendo il classico look anni 60. Black Panther e l’omaggio a Chadwick Boseman La casa di produzione statunitense Marvel Studios continua a stupire e questa volta “Racconta una storia davvero straziante. E questo è tutto quello che posso dire! Speriamo… che risuoni per tutti come risuona per noi che lo stiamo facendo” commenta l’attrice Danai Gurira che ha descritto in un’intervista il suo impegno nel ruolo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Mancano pochi mesi ormai all’uscita di: Wakanda Forever prevista il 9 novembre 2022, ma un concept art potrebbe essere la chiave per scoprire in anticipo quale sarà ildi. L’immagine sfocata divenuta in poco tempo virale online, sembra ritrarre il famoso personaggio in costume da bagno verde e cintura oro con tanto di armatura, riprendendo il classicoanni 60.e l’omaggio a Chadwick Boseman La casa di produzione statunitense Marvel Studios continua a stupire e questa volta “Racconta una storia davvero straziante. E questo è tutto quello che posso dire! Speriamo… che risuoni per tutti come risuona per noi che lo stiamo facendo” commenta l’attrice Danai Gurira che ha descritto in un’intervista il suo impegno nel ruolo di ...

