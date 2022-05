“Verissimo”, Silvia Toffanin in lacrime per il ricordo di Michele Merlo (Di domenica 22 maggio 2022) Nella puntata di “Verissimo“, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, la conduttrice Silvia Toffanin si è emozionata in studio per il ricordo di Michele Merlo, ex allievo di “Amici” scomparso a causa di una leucemia fulminante. In studio erano presenti anche Federica Carta e Federico Baroni, amici del giovane cantante deceduto all’età di 28 anni. (Continua dopo la foto…) Chi era Michele Merlo Michele Merlo è stato un cantante, divenuto famoso in seguito alla sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi. Sin da piccolo si è avvicinato alla musica e alla scrittura, scrivendo testi di canzoni. Prima di entrare nella scuola di “Amici”, partecipa alla decima edizione di “X Factor” senza però riscuotere successo. ... Leggi su tvzap (Di domenica 22 maggio 2022) Nella puntata di ““, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, la conduttricesi è emozionata in studio per ildi, ex allievo di “Amici” scomparso a causa di una leucemia fulminante. In studio erano presenti anche Federica Carta e Federico Baroni, amici del giovane cantante deceduto all’età di 28 anni. (Continua dopo la foto…) Chi eraè stato un cantante, divenuto famoso in seguito alla sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi. Sin da piccolo si è avvicinato alla musica e alla scrittura, scrivendo testi di canzoni. Prima di entrare nella scuola di “Amici”, partecipa alla decima edizione di “X Factor” senza però riscuotere successo. ...

