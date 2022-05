TFA sostegno VII ciclo | corso di preparazione valido per preselettiva | scritto ed orale Con esempi Ultimi giorni per prezzo scontato

Advertising

Adolfo19333802 : @mariopittoni Ora?? MA lo sa che sono partiti i corsi tfa sostegno ed i concorsi?? Sveglia - orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, ecco il bando. Corso di preparazione: proroga prezzo scontato 120 euro al 31 maggio - GazzettaDellaSc : TFA sostegno VII ciclo, in cosa consistono prova scritta e orale. Punteggio minimo per superarle… - orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, in cosa consistono prova scritta e orale. Punteggio minimo per superarle - orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, ecco il bando. Corso di preparazione: proroga prezzo scontato 120 euro al 31 maggio -

Orizzonte Scuola

Inserimento sulNel video tutorial che segue vedremo come inserirsi con riserva nelle graduatorie per ildi I fascia per chi sta concludendo unVI ciclo. Fino al 31 ...Quanto agli altri casi di iscrizioni con riserva, riguardano: gli iscritti e frequentanti il VI corsoche conseguono la specializzazione sulentro il 20 luglio; chi è in servizio ... TFA sostegno VII ciclo, in cosa consistono prova scritta e orale. Punteggio minimo per superarle Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Assunzioni docenti per l'anno scolastico 2022/23, dati posti disponibili per la scuola secondaria (elaborazione Flc-Cgil).