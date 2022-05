Spezia-Napoli, scontri tra tifoserie: partita sospesa per oltre 12 minuti (Di domenica 22 maggio 2022) scontri tra tifoserie durante Spezia-Napoli e partita sospesa per oltre 12 minuti: i dettagli Brutta pagina di sport allo stadio Picco durante Spezia-Napoli a causa di alcuni scontri tra le due tifoserie e di conseguenza la sospensione della partita per oltre 12 minuti (dal 12? al 24? minuto). Il tutto è iniziato con alcuni tifosi del Napoli che hanno iniziato a tirare fumogeni nella Curva dello Spezia. A loro volta, i tifosi spezzini hanno risposto ai napoletani, scatenando il delirio puro. Ad un certo punto, i tifosi partenopei hanno tentato di sfondare il settore, andando a cozzare contro una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)traduranteper12: i dettagli Brutta pagina di sport allo stadio Picco durantea causa di alcunitra le duee di conseguenza la sospensione dellaper12(dal 12? al 24? minuto). Il tutto è iniziato con alcuni tifosi delche hanno iniziato a tirare fumogeni nella Curva dello. A loro volta, i tifosi spezzini hanno risposto ai napoletani, scatenando il delirio puro. Ad un certo punto, i tifosi partenopei hanno tentato di sfondare il settore, andando a cozzare contro una ...

