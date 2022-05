Mbappè resta, Leonardo no: esonerato il ds del PSG, manca solo l’ufficialità (Di domenica 22 maggio 2022) Il PSG ha annunciato ieri il rinnovo di Kylian Mbappè, che ha deciso di restare nel club parigino dopo un’offerta stellare. Se il calciatore francese sarà un giocatore del PSG per altri tre anni, non resta invece nello staff del club parigino il ds Leonardo. manca ancora l’ufficialità, ma sebra che dopo aver comunicato il rinnovo di Mbappè, Al Khelaifi abbia comunicato a Leonardo la sua decisione di allontanarlo dal PSG. A rivelarlo sono state alcune fonti francesi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Il PSG ha annunciato ieri il rinnovo di Kylian, che ha deciso dire nel club parigino dopo un’offerta stellare. Se il calciatore francese sarà un giocatore del PSG per altri tre anni, noninvece nello staff del club parigino il dsancora, ma sebra che dopo aver comunicato il rinnovo di, Al Khelaifi abbia comunicato ala sua decisione di allontanarlo dal PSG. A rivelarlo sono state alcune fonti francesi. L'articolo CalcioWeb.

